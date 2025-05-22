В Україні арештували активи сина ексголови "Мотор Січі" Богуслаєва на 500 млн грн

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Служба безпеки України зібрала доказову базу для арешту майна сина експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра. Його разом із батьком підозрюють у розкраданні активів компанії на суму понад 500 мільйонів гривень

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews.

"Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств", — уточнили в СБУ.

Відомо, що серед арештованих активів — цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

За даними слідства, син і батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів. Аби приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі".

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що в Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва за розкрадання держмайна.