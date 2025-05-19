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19 травня 2025, 21:45

Розкрадання коштів на ремонті доріг: у Києві отримав підозру підрядник

19 травня 2025, 21:45
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Фото: прокуратура
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У Києві правоохоронці розслідують розкрадання коштів. Ці гроші були спрямовані на ремонт доріг

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві підозрюють колишнього директора підрядної організації. Йдеться про заволодіння майже 160 тисяч гривень ремонту асфальту у дворах. За даними слідства, договір було укладено між управлінням капітального будівництва Дарницької РДА та приватним підприємством. Йшлося про ремонт асфальту на прибудинкових територіях по вул. Харківське шосе у Дарницькому районі м. Києва.

Проте згодом на той час керівник підрядної організації в актах виконаних робіт завищив кількість годин роботи техніки. Внаслідок цього столична громада втратила майже 160 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше оголосили про підозру службовцю одного з департаментів Дніпровської міської ради. Він під час закупівель квадроциклів для потреб військових. Проте він не забезпечив належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення вартості товару. Бюджет втратив понад 4,4 мільйона гривень.

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