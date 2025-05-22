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На Кіровоградщині отримав підозру директор психоневрологічного інтернату. Його обвинувачують у збитках бюджету в розмірі 370 тисяч гривень

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Кіровоградській області будуть судити директора психоневрологічного інтернату. Він сплатив 360 тисяч гривень бюджетними коштами за неотриманий товар. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За даними слідства, директор підписав акти про отримання майже 70 тонн пелетів. Поставка так і не відбулась. При цьому бюджет зазнав збитків на 360 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили схему на шкільних укриттях. Начальник Управління освіти Подільської отримав підозру. Відомо, що для облаштування укриттів у школах на Подолі придбали матеріали за завищеними цінами. Збитки бюджету склали 130 тисяч гривень.