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26 мая 2025, 15:35

Не оплатил 30 миллионов: в Киеве будут судить директора предприятия

26 мая 2025, 15:35
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Фото: Нацполиция
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В Киеве будут судить предпринимателя, не уплатившего 30 миллионов налогов. Теперь его имущество арестовали

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении директора предприятия. Речь идет об уклонении от уплаты налогов более чем на 30 миллионов гривен.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов предприятие выполняло строительные работы по заказу государства. То есть за бюджетные средства. Однако директор указал недостоверные данные и уклонился под уплату налога на добавленную стоимость.

Правоохранители арестовали имущество директора и предприятия. Сам бизнесмен предстанет перед судом.

Напомним, ранее в Кировоградской области получил подозрение директор психоневрологического интерната. По данным правоохранителей, он подписал акты о получении почти 70 тонн пеллет. Поставка так и не состоялась. В результате бюджет понес убытки на 360 тысяч гривен.

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