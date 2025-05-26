Нічна атака на Київ: пошкоджено житловий будинок і гаражі

ілюстративне фото: Сили оборони півдня

У ніч на 26 травня російські війська атакували Київ безпілотниками

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Київ третю ніч поспіль під російськими обстрілами. Цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами", – зазначив Ткаченко.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна.

Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

Нагадаємо, вночі 25 травня російські війська також атакували Київ. Падіння уламків зафіксували у кількох районах. Були пожежі, деякі будівлі частково зруйновані. Постраждали 11 людей.