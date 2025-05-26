Ночная атака на Киев: поврежден жилой дом и гаражи

Иллюстративное фото: Силы обороны юга

В ночь на 26 мая российские войска атаковали Киев беспилотниками

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

"Киев третью ночь подряд под российскими обстрелами. Этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил ударными дронами", – отметил Ткаченко.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна.

Также зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

Напомним, ночью 25 мая российские войска также атаковали Киев. Падения обломков зафиксировали в нескольких районах. Были пожары, некоторые здания частично разрушены. Пострадали 11 человек.