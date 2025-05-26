Ночная атака на Киев: поврежден жилой дом и гаражи
В ночь на 26 мая российские войска атаковали Киев беспилотниками
Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews .
"Киев третью ночь подряд под российскими обстрелами. Этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил ударными дронами", – отметил Ткаченко.
По его словам, обошлось без пострадавших.
В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна.
Также зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.
Напомним, ночью 25 мая российские войска также атаковали Киев. Падения обломков зафиксировали в нескольких районах. Были пожары, некоторые здания частично разрушены. Пострадали 11 человек.
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