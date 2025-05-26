Через російські обстріли постраждали 6 жителів Донеччини
Минулої доби, 25 травня, російська армія поранила шістьох мешканців Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За оперативними даними, вчора росіяни поранили цивільних у Добропіллі, Родинському, Сіверську, Андріївці, Миколайпіллі та Розкішному.
За інформацією ОВА, загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 224 загиблих і 7 180 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, 25 травня російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали четверо цивільних.
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