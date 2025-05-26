Окупанти обстріляли Дніпропетровщину безпілотниками та КАБами: в ОВА показали наслідки
Протягом минулої доби російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками й артилерією. Також по Синельниківщині загарбники вдарили КАБами. Під удар потрапив і Кам'янський район, в області працювала ППО
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За оперативними даними, ворог бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", артилерії та БпЛА. Під вогнем опинилися Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки й авто.
По Маломихайлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила FPV-дроном. Побиті дві оселі.
Також через ворожу атаку в Кам'янському районі сталася пожежа.
"За уточненою інформацією, через вчорашній удар КАБами по Новопавлівській громаді понівечені 4 приватні будинки", — йдеться у повідомленні.
На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
Сергій Лисак додав, що вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три безпілотники.