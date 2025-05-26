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26 травня 2025, 08:40

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину безпілотниками та КАБами: в ОВА показали наслідки

26 травня 2025, 08:40
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фото: Сергій Лисак
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Протягом минулої доби російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками й артилерією. Також по Синельниківщині загарбники вдарили КАБами. Під удар потрапив і Кам'янський район, в області працювала ППО

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За оперативними даними, ворог бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", артилерії та БпЛА. Під вогнем опинилися Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки й авто.

По Маломихайлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила FPV-дроном. Побиті дві оселі.

Також через ворожу атаку в Кам'янському районі сталася пожежа.

"За уточненою інформацією, через вчорашній удар КАБами по Новопавлівській громаді понівечені 4 приватні будинки", — йдеться у повідомленні.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Сергій Лисак додав, що вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три безпілотники.

Нагадаємо, 25 травня російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали четверо цивільних.

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