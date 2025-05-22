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22 травня 2025, 15:10

У Києві судитимуть 23-річного дилера, який збував наркотики у коробках з-під ґаджетів

22 травня 2025, 15:10
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фото: Нацполіція
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У столиці на лаві підсудних опиниться 23-річний молодик, якого обвинувачують у масовому збуті наркотичних і психотропних речовин. Через служби доставки він реалізовував заборонені препарати покупцям по всій Україні, маскуючи їх під дорогу електроніку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Злочинну діяльність фігуранта правоохоронці викрили в березні цього року. Виявилося, що чоловік орендував квартиру в Подільському районі Києва, яку перетворив на своєрідний пакувальний центр. Там він фасував наркотики та психотропи у малі дози, після чого упаковував їх у коробки від смартфонів, навушників та іншої техніки, аби замаскувати вміст.

У результаті обшуків за місцем проживання зловмисника було вилучено понад 6 кілограмів заборонених речовин, серед яких — кокаїн, канабіс, мефедрон, Альфа-PVP, МДМА, кетамін, DMT та інші. Крім того, слідчі виявили обладнання для фасування: електронні ваги, вакууматори, рулони пакувальної плівки та численні порожні коробки з-під телефонів і навушників.

Прокурори вже оголосили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання і збут наркотиків у особливо великих розмірах. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одеській області поліцейські викрили 17-річного наркоторговця.

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