Жителька Тернопільщини може потрапити за ґрати за те, що замовила наркотики через інтернет

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Поліцейські Тернопільщини нагадують, що за зберігання наркотиків можна потрапити за ґрати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями під час патрулювання території поліцейські зупинили у Тернополі місцеву жительку. Жінка у відділенні поштового зв’язку отримала посилку з забороненою подрібненою зеленою речовиною. Вона зізналася, що наркотики замовила через інтернет.

Заборонену речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Дізнавачі поліції встановлюють походження наркотиків. Тривають перевірки.

Нагадаємо, жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний збут зброї та боєприпасів.