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Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок 41-річному жителю Кам’янець-Подільського району. Чоловіка визнали винним у побитті 12-річного пасинка. Тепер він повинен сплатити 350 тисяч гривень моральної шкоди матері дитини. Також чоловік проведе 8 років за ґратами.

Інцидент стався на початку 2024 року. Під час сварки чоловік побив 12-річного сина своєї співмешканки. Він завдав хлопцю не менше двох ударів кулаками в голову, не менше десяти – ногами в ділянку голови та не менше трьох ударів по спині металевою профільною квадратною трубою. Підлітка госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Хлопчик розповів, що вітчим тоді прийшов додому п'яний та почав сварку через прибирання в кімнаті. Під час бійки підлітку вдалось схопити ножа, й обороняючись, вдарити ним вітчима в живіт, але той вирвав його і продовжував бити, у тому числі трубою. Менший братик кричав, намагаючись зупинити вітчима. Потерпілий хлопчик встиг втекти до найближчого магазину. Продавчиня подзвонила мамі та викликала правоохоронців та медиків.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі розкрили справу вбивства 20-річного хлопця. Виявилось, що під час застілля через сварку його вбив вітчим. Чоловік вистрелив пасинку в голову, а потім закопав тіло.