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23 мая 2025, 17:38

В Киеве мужчина заставлял детей касаться его полового органа

23 мая 2025, 17:38
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве будут судить 36-летнего мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении малолетних детей

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что под руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева в суд направили обвинительный акт против 36-летнего мужчины из Запорожья по обвинению в развратных действиях в отношении малолетних детей.

Расследование установило, что подозреваемый, находясь на Оболони, используя обман, обращался к детям с просьбой достать якобы ключи или брелок из кармана его штанов.

В процессе этого дети прикасались к его половому органу. Инциденты произошли в декабре 2024 и январе 2025 года.

О таких действиях мужчине родителям сообщили пострадавшие — 11-летняя девочка и 12-летний мальчик.

Подозреваемый находится под стражей. Согласно санкции статьи, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, на Киевщине мужчина получил приговор за изнасилование собственной дочери. Девочке на тот момент было всего 9 лет.

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Киев мужчина половые органы педофил Оболонский район дети суд
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