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23 травня 2025, 00:14

На Дніпропетровщині засудили жінку, яка знімала та продавала порнографію з 8-річним сином

23 травня 2025, 00:14
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фото: pixabay
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Суд визнав винною жительку Кам’янського за вчинення сексуального насильства щодо дитини та виготовлення та збуту дитячої порнографії

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Жінка вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо власного 8-річного сина. Свої дії вона фіксувала на мобільний телефон. У подальшому фото та відео збувала через месенджери.

Крім того, жінка завантажувала з інтернет-ресурсів файли з інформацією, що відноситься до дитячої порнографії, які зберігала та продавала.

Під час судового розгляду фігурантка свою вину визнала частково. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Зловмисниці призначили покарання в 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині чоловіка засудили за зґвалтування сусідської 10-річної дівчинки.

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