У Дніпрі затримали грабіжника, який посеред вулиці відібрав у чоловіка сумку

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У Дніпрі невідомий напав на містянина, вирвав у нього з рук сумку з грошима, телефоном, банківськими картками та документами, після чого втік

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 20 травня на вулиці Незалежності.

Потерпілий негайно звернувся до поліції. Упродовж години правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали 39-річного чоловіка.

Під час особистого огляду у нього вилучили викрадені речі.

Грабіжника затримано. Вже 21 травня слідчі йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Чоловіку світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Рівному правоохоронці викрили 18-річного юнака, який пограбував музичний магазин. Каже, хотів погасити кредит.