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21 травня 2025, 19:25

У Києві чоловік під час застілля вдарив знайомого ножем в груди

21 травня 2025, 19:25
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Фото: Нацполіція
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У Києві затримали місцевого жителя, який під час застілля напав з ножем на знайомого. Потерпілий у важкому стані

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем свого знайомого через конфлікт. Це сталось, коли двоє місцевих жителів в одній з квартир у Солом'янському районі влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними почалась сварка. Під час конфлікту 50-річний чоловік схопив ніж, що лежав на столі, та вдарив ним 40-річного знайомого у груди.

Потерпілого госпіталізували у важкому стані. Поліцейські затримали зловмисника. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік вдарив ножем місцевого жителя, бо в того гучно гавкала собака. Правоохоронці повідомили йому про підозру та відправили під варту без права на заставу.

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