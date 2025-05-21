Фото: Нацполіція

У Києві затримали місцевого жителя, який під час застілля напав з ножем на знайомого. Потерпілий у важкому стані

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем свого знайомого через конфлікт. Це сталось, коли двоє місцевих жителів в одній з квартир у Солом'янському районі влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними почалась сварка. Під час конфлікту 50-річний чоловік схопив ніж, що лежав на столі, та вдарив ним 40-річного знайомого у груди.

Потерпілого госпіталізували у важкому стані. Поліцейські затримали зловмисника. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік вдарив ножем місцевого жителя, бо в того гучно гавкала собака. Правоохоронці повідомили йому про підозру та відправили під варту без права на заставу.