Фото: Нацполиция

В Киеве задержан местный житель, который во время застолья напал с ножом на знакомого. Пострадавший в тяжелом состоянии

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом своего знакомого из-за конфликта. Это произошло, когда двое местных жителей в одной из квартир в Соломенском районе устроили застолье с алкоголем. Впоследствии между ними началась ссора. Во время конфликта 50-летний мужчина схватил лежащий на столе нож и ударил им 40-летнего знакомого в грудь.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полицейские задержали злоумышленника. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина ударил ножом местного жителя, потому что у того громко лаяла собака. Правоохранители сообщили ему о подозрении и отправили под стражу без права на залог.