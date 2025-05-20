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У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив одразу два злочини. Спочатку він побив знайомого, а потім пограбував перехожого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі судитимуть 23-річного чоловіка за побиття та шахрайство. Перший злочин стався 4 квітня. Тоді у нього сталась сварка зі знайомим. Зловмисник вдарив 48-річного потерпілого стільцем та коліном. Потерпілий отримав легкі тілесні пошкодження.

Після цього стався інший злочин. Зловмисник попросив у іншого чоловіка мобільний телефон, нібито щоб зателефонувати жінці. Проте коли він отримав гаджет, то просто пішов з ним, не маючи намір його повертати.

"За результатами досудового розслідування фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт дізнавачі відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 скерували до суду для розгляду", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню квітів. Дівчина віддала йому виручку (200 гривень) і він пішов. Вияилось, що це був раніше вже судимий житель Харкова. Зараз його затримали знову та оголосили про підозру.