11:35  20 травня
Зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ
05:20  20 травня
Українці зможуть "чистити зуби борщем": з'явилась паста з "національним колоритом"
02:40  20 травня
Снайпери ГУР показали ексклюзивні кадри ліквідації росіян
UA | RU
UA | RU
20 травня 2025, 15:49

У Дніпрі чоловіка судитимуть за побиття та шахрайство

20 травня 2025, 15:49
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив одразу два злочини. Спочатку він побив знайомого, а потім пограбував перехожого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі судитимуть 23-річного чоловіка за побиття та шахрайство. Перший злочин стався 4 квітня. Тоді у нього сталась сварка зі знайомим. Зловмисник вдарив 48-річного потерпілого стільцем та коліном. Потерпілий отримав легкі тілесні пошкодження.

Після цього стався інший злочин. Зловмисник попросив у іншого чоловіка мобільний телефон, нібито щоб зателефонувати жінці. Проте коли він отримав гаджет, то просто пішов з ним, не маючи намір його повертати.

"За результатами досудового розслідування фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт дізнавачі відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 скерували до суду для розгляду", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню квітів. Дівчина віддала йому виручку (200 гривень) і він пішов. Вияилось, що це був раніше вже судимий житель Харкова. Зараз його затримали знову та оголосили про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад Пограбування
На Рівненщині чоловік вдарив місцевого жителя ножем, бо гавкала собака
20 травня 2025, 04:20
На Київщині отримав підозру чоловік, який вдарив знайомого ножем в груди
17 травня 2025, 17:20
У столиці чоловік вдарив ножем знайомого
16 травня 2025, 21:15
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Росіяни обстріляли Куп'янськ з артилерії: постраждали 3 людини
20 травня 2025, 16:40
На Сумщині окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги: є поранені
20 травня 2025, 16:10
Скляні зупинки замість антидронових сіток у прифронтових містах: чи можна уникнути жертв
20 травня 2025, 15:55
Нардеп заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдів
20 травня 2025, 15:42
На Рівненщині 19-річний юнак двічі обікрав церкву
20 травня 2025, 15:39
Завтра в Україні різко потепліє
20 травня 2025, 15:29
Правоохоронець із Києва може сісти на 9 років за організацію незаконного виїзду за кордон своєму знайомому
20 травня 2025, 15:18
На Херсонщині збили понад 1600 російських дронів
20 травня 2025, 15:10
Жителька Тернопільщини може потрапити за ґрати за те, що замовила наркотики через інтернет
20 травня 2025, 15:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »