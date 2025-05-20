Фото: Нацполиция

В столице в пожаре погибла женщина. Выяснилось, что это произошло в результате поджога

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Спасатели сообщили полиции, что у столичного вокзала загорелись неработающие торговые киоски. После тушения пламени обнаружили тело 50-летней женщины. Выяснилось, что к поджогу была причастна уроженка Луганщины, которая имела плохие отношения с умершей.

Оказалось, что заброшенные киоски были местом, где женщины устраивали застолье с алкоголем. В такой вечер между ними произошел конфликт. Тогда злоумышленница подожгла киоск и скрылась.

"Полицейские задержали злоумышленницу и поместили под стражу. За совершенное ей грозит до 10 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровно из-за конфликта мужчина убил собственного отца. Он был в нетрезвом состоянии, когда начал ссориться с пенсионером. Во время конфликта злоумышленник нанес отцу около десяти ударов по голове и телу, в результате чего 78-летний мужчина скончался.