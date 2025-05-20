Спалах гепатиту А в Києві: виявлено перші порушення

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У столиці розпочато позапланові перевірки у зв'язку з виявленням випадків захворювання на вірусний гепатит А

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, передає RegioNews.

Так, у межах заходів держконтролю проінспектовано 6 операторів ринку, що надають послуги харчування в освітніх закладах Солом'янського району.

Відібрано 14 проб питної води: 8 — для бактеріологічного аналізу, 6 — для санітарно-хімічного.

За результатами досліджень:

7 проб відповідають мікробіологічним нормам (одна ще в роботі).

4 проби не відповідають фізико-хімічним показникам, визначеним санітарними нормами.

За підсумками перевірок складено 1 протокол про порушення та видано 5 приписів на усунення виявлених недоліків.

Також було підготовлено та надіслано 10 офіційних листів до державних органів і відповідних установ із закликом вжити протиепідемічних заходів.

Розслідування причин спалаху триває, наголосили в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Станом на 16 травня в Києві вже зареєстрували 65 випадків, з них 31 – діти.