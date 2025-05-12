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У столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А. Результати показали, що випадки локалізовані в межах одного мікрорайону

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У Києві зафіксували спалах гепатиту А, який охопив Солом'янський район столиці. Інфекцію вже підтвердили в 33 осіб. Половина з них (19 пацієнтів) - це діти.

Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" пояснив, що спочатку це були поодинокі випадки, але згодом пацієнтів стало більше. Тоді фахівці розпочали епідеміологічне розслідування і проінформували Держпродспоживслужбу.

Ці випадки захворювання були зосереджені в одному районі та стосувалися учнів окремих навчальних закладів, у школах було відібрано проби води для лабораторного дослідження. Всі випадки локалізовані в межах мікрорайону Відрадний. При цьому проблема не у воді в бюветах.

"Аналізи, проведені вихідними, показали, що вся вода відповідає встановленим нормам. Збудників гепатиту не виявлено було ані за бактеріальними, ані за санітарно-гігієнічними показниками", - запевнив головний санітарний лікар.

Водночас спеціалісти направили запити щодо можливих поривів на водопровідних або каналізаційних мережах і проведення регламентних робіт на бюветах до Київводоканалу та Київводфонду. Зараз очікують інформацію про виконавців робіт та стан їхнього здоров’я. Не виключають можливість того, що інфекція потрапляла у воду через те, що працівники не дотримувались гігієни.

Школи, в яких зафіксували спалах гепатиту А, перевели на дистанційне навчання. Зараз фахівці аналізують усі отримані дані для встановлення точних причин та запобігання подальшому поширенню інфекції.

Слід зазначити, що гепатит А передається від людини до людини фекально-оральним шляхом. Тобто, заразитися можна через брудні руки, інфіковані воду та їжу. Найчастіше у пацієнтів такі симптоми:

Пожовтіння шкіри (слизової оболонки очей);

Можливе пожовтіння твердого піднебіння;

Знебарвлення калу;

Потемніння сечі;

Під час медичного огляду може бути виявлено збільшення печінки або селезінки.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині стався спалах кору. Повідомлялось про трьох пацієнтів, двоє серед яких — діти. У постраждалих спочатку з'явилися біль у горлі, кашель, кон'юнктивіт і температура, а вже за кілька днів — характерний висип.