Вспышка гепатита А в Киеве: выявлены первые нарушения

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В столице начаты внеплановые проверки в связи с выявлением случаев заболевания вирусным гепатитом А

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, передает RegioNews.

Так, в рамках мер госконтроля проинспектировано 6 операторов рынка, предоставляющих услуги питания в образовательных учреждениях Соломенского района.

Отобрано 14 проб питьевой воды: 8 – для бактериологического анализа, 6 – для санитарно-химического.

По результатам исследований:

7 проб соответствуют микробиологическим нормам (одна еще в работе).

4 пробы не отвечают физико-химическим показателям, определенным санитарными нормами.

По итогам проверок составлено 1 протокол о нарушении и выдано 5 предписаний на устранение выявленных недостатков.

Также было подготовлено и отправлено 10 официальных писем в государственные органы и соответствующие учреждения с призывом принять противоэпидемические меры.

Расследование причин вспышки продолжается, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. По состоянию на 16 мая в Киеве уже зарегистрировали 65 случаев, из них 31 – дети.