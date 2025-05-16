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16 травня 2025, 16:42

У Києві зростає кількість хворих на гепатит А: тестування продовжать

16 травня 2025, 16:42
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на 16 травня в Києві вже зареєстрували 65 випадків гепатиту А, з них 31 – діти. Усі випадки захворювання зафіксували в мікрорайоні Відрадний, що в Солом’янському районі столиці

Про це повідомила заступниця генерального директора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гунченко, передає RegioNews.

За її словами, фахівці продовжують епідеміологічне розслідування.

Зокрема, досліджують якість води у мікрорайоні. А також перевіряють операторів ринку, які постачають продукти харчування до закладів освіти.

Гунченко розповіла, що 14-15 травня у Солом'янському районі працювала пересувна вірусологічна лабораторія, у якій всі охочі могли пройти безоплатне обстеження. За її словами, у перший день було 10 підозр, у другий день виявлено ще три.

19 і 22 травня у мікрорайоні знову працюватимуть пересувні лабораторії, де всі охочі зможуть пройти тестування на гепатит А.

Фахівці закликають мешканців дотримуватися правил особистої гігієни, користуватися лише гарантовано безпечною водою та в разі появи симптомів негайно звертатися до медиків.

Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Раніше інфекцію підтвердили в 33 осіб. Половина з них (19 пацієнтів) – це діти.

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