У Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі" за розкрадання держмайна

фото: СБУ

Працівники СБУ і Офіс генпрокурора спільно із правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента зводу Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва за розкрадання активів підприємства

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, син експрезидента допоміг батькові перед початком повномасштабної війни привласнити акції компанії, які згодом були перепродані третім особам.

Фігуранти справи привласнили контрольний пакет акцій підприємства і реалізували його іноземним компаніям за 650 мільйонів доларів США.

Отримані кошти зловмисники використали для придбання елітної нерухомості в країнах ЄС. Під час слідчих дій було проведено обшуки у Монако та у Запоріжжі.

Сину експрезидента повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація майна, здобутого злочинним шляхом організованою групою в особливо великому розмірі.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нову підозру також отримав сам експрезидент "Мотор Січі". Його дії додатково кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема за фактом розкрадання державного майна та його легалізації через офшорні механізми.

Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді, його затримали правоохоронці ще у жовтні 2022 року.

За даними слідства, Богуслаєв контактував із представниками російського ВПК та підтримував окупацію території України росіянами. Суд декілька разів продовжував йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У грудні 2024 року з'явилася інформація, що 86-річний Вячеслав Богуслаєв нещодавно пережив клінічну смерть.

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