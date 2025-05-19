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В Киеве правоохранители расследуют хищение средств. Эти деньги были направлены на ремонт дорог

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве подозревается бывший директор подрядной организации. Речь идет о завладении почти 160 тысячами гривен ремонта асфальта во дворах. По данным следствия, договор был заключен между управлением капитального строительства Дарницкой РГА и частным предприятием. Речь шла о ремонте асфальта на придомовых территориях по ул. Харьковское шоссе в Дарницком районе Киев.

Однако впоследствии руководитель подрядной организации в актах выполненных работ завысил количество часов работы техники.

Напомним, ранее объявили о подозрении служащему одного из департаментов Днепровского городского совета. Он во время закупок квадроциклов для нужд военных. Однако он не обеспечил надлежащего, обоснованного, экономического и эффективного определения стоимости товара. Бюджет потерял более 4,4 миллионов гривен.