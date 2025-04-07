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Правоохоронці оголосили підозру службовцю одного з департаментів Дніпровської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Фігурант, під час здійснення закупівель квадроциклів для потреб військових частин, здійснив розтрату бюджетних коштів, які були виділені на реалізацію програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра. Він не забезпечив належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення вартості товару. Це призвело до купівлі квадроциклів за вищою ціною, ніж ринкова вартість. Загальна сума збитків становить понад 4,4 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває, перевіряються інші особи, причетні до злочину.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру командиру та заступнику командира однієї з військових частин на Закарпатті, які переплатили 6 млн грн за будівництво військового житла.