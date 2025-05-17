Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили наркоторговця в столиці. Чоловік залишав "закладки" у схованках у дворах, поблизу будинків та дитячих майданчиків

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 43-річного наркоторговця, який розкладав "закладки" в центрі Києва. Його зупинила поліція на вулиці Терещенківський. У чоловіка вилучили близько 200 згортків з амфетаміном, мефедроном та метадоном.

Половину зі згортків із забороненими речовинами чоловік встиг залишити у схованках у дворах, поблизу будинків та дитячих майданчиків, звідки їх вилучили правоохоронці. Зараз йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали 18-річного хлопця, який продавав наркотики. У нього знайшли згортки з канабісом та психотропом PVP. Тепер йому загрожує ув'язнення.