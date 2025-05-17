Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили наркоторговца в столице. Мужчина оставлял "закладки" в тайниках во дворах, вблизи домов и детских площадок

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 43-летнего наркоторговца, который разлагал "закладки" в центре Киева. Его остановила полиция на улице Терещенковской. У мужчины изъяли около 200 свертков с амфетамином, мефедроном и метадоном.

Половину из свертков с запрещенными веществами мужчина успел оставить в тайниках во дворах, вблизи домов и детских площадок, откуда их изъяли правоохранители. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киевской области задержали 18-летнего парня, который продавал наркотики. У него нашли свертки с каннабисом и психотропом PVP. Теперь ему грозит заключение.