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У столиці викрили волонтера, який допомагав чоловікам виїхати за кордон. На цьому він заробляв тисячі доларів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві повідомили про підозру 48-річному засновнику благодійної організації. Він пропонував чоловікам виїхати до Молдови в обхід встановлених пунктів пропуску в межах Одеської області. Свої "послуги" він оцінив у розмірі 7 тисяч доларів.

Клієнтам давали детальну інструкцію про те, що певний час біля кордону не буде мобільного зв’язку, а подальшу допомогу вони отримають вже у Кишиневі. У дорогу просили не брати багато речей.

Зловмиснику тепер повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше у Львові судили підприємця, який допоміг п'ятьом чоловікам незаконно виїхати за кордон. Він мав ліцензію на міжнародні перевезення та вніс дані цих чоловіків у систему як водіїв. Згодом жоден з них так і не повернувся в Україну.