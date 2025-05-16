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16 мая 2025, 23:45

В Киеве руководитель благотворительной организации устроил "бизнес" на уклонистах

16 мая 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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В столице разоблачили волонтера, который помогал мужчинам уехать за границу. На этом он зарабатывал тысячи долларов

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве сообщили о подозрении 48-летнему основателю благотворительной организации. Он предлагал мужчинам выехать в Молдову в обход установленных пунктов пропуска в пределах Одесской области. Свои "услуги" он оценил в размере 7 тысяч долларов.

Клиентам давали подробную инструкцию, что некоторое время у границы не будет мобильной связи, а дальнейшую помощь они получат уже в Кишиневе. В путь просили не брать многое.

Злоумышленнику теперь сообщили о подозрении.

Напомним, ранее во Львове судили предпринимателя, который помог пяти мужчинам незаконно уехать за границу. Он имел лицензию на международные перевозки и внес данные этих мужчин в систему в качестве водителей. Впоследствии ни один из них так и не вернулся в Украину.

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