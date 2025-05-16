На Київщині чоловік напав з ножем на знайомих: що йому загрожує
На Київщині затримали чоловіка, який напав з ножем на знайомих. Конфлікт стався під час застілля
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Інцидент стався на Вишгородщині. Між чоловіками стався конфлікт під час застілля. Відомо, що причиною були ревнощі. 28-річний зловмисник дістав ніж та завдав "опонентам" кілька ударів, після чого втік.
21-річний та 22-річний потерпілі отримали проникаючі поранення грудної клітки з пошкодженням легень. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Буковині під час застілля посварились місцеві жителі. Тоді 40-річний господар будинку наніс 37-річному гостю удар ножем у шию та втік із місця інциденту.
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