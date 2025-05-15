Фото: Нацполиция

В Киевской области разоблачили 18-летнего парня, который продавал наркотики. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили наркоторговца в селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область). Он продавал наркотики, делая так называемые "закладки" в разных локациях. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Полицейские задержали 18-летнего парня во время патрулирования. У него нашли свертки с каннабисом и психотропом PVP. Также он оставил в лесополосе в пределах населенного пункта еще две свертки с психотропным веществом.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили "семейный наркобизнес". Участниками оказались отец и сын 60 лет и 21 год, а также их 38-летний сообщник. Они регулярно отправляли оптовые партии наркотиков своим заказчикам в разные регионы Украины, используя почтовые сервисы.