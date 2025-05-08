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08 травня 2025, 18:40

У центрі Києва обмежать рух: названа причина

08 травня 2025, 18:40
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фото: ілюстративне
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В українські столиці 10 травня частково обмежать рух транспорту на деяких центральних вулицях у звʼязку з візитом іноземних делегацій

Як передає RegiоNews, про це у Телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.

"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва сталась смертельна аварія.

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