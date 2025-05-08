У центрі Києва обмежать рух: названа причина
В українські столиці 10 травня частково обмежать рух транспорту на деяких центральних вулицях у звʼязку з візитом іноземних делегацій
Як передає RegiоNews, про це у Телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - йдеться у повідомленні.
Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.
"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - додали у відомстві.
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