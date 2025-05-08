В центре Киева ограничат движение: названная причина
В украинские столицы 10 мая частично ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах в связи с визитом иностранных делегаций
Как сообщает RegiоNews, об этом в Телеграмме сообщает Киевская городская военная администрация.
"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города", - говорится в сообщении.
Конкретное время и локации будут определяться на основе протоколов безопасности.
"Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть оговорку при планировании дня", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария.
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