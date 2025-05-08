У Києві лікарі уперше в Україні пересадили немовляті печінку від несумісного донора

фото: Охматдит

Як передає RegioNews, про це повідомляє у Фейсбуці Охматдит.

"Маленький Максим з Чорнобаївки потрапив до Охматдиту в січні цього року з жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком, знебарвленим калом та темною сечею. Після здачі низки аналізів та медичного огляду стало зрозуміло – чотиримісячна дитина потребує трансплантації печінки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація ускладнювалася тим, що не знайшлося жодного сумісного донора – в малюка та батьків були різні групи крові. Іншого шансу на життя, окрім пересадки, не було.

"АВ0-несумісна трансплантація – це вихід із ситуацій, коли ми не маємо можливості виконати трансплантацію за стандартними умовами сумісності пари донор-реципієнт", – пояснює лікар-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Як розповідає лікарка-гепатолог Анастасія Морозова, вони знали: або чекають і втрачають дитину, або наважуються на новий для України крок.

Операція тривала понад 20 годин. Команда спеціалістів Охматдиту успішно провела трансплантацію печінки.

Нагадаємо, в Києві біля острова Ольжин виявили тіло жінки.