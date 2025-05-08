11:18  08 травня
Конфлікт у ліцеї Рівного: школярка вдарила вчителя циркулем
17:56  08 травня
У Сумах жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч
17:00  08 травня
На Одещині на дітей обвалилася стіна будівлі: загинув 4-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
08 травня 2025, 17:13

У Києві лікарі уперше в Україні пересадили немовляті печінку від несумісного донора

08 травня 2025, 17:13
Читайте также на русском языке
фото: Охматдит
Читайте также
на русском языке

Спеціалісти Охматдиту вперше в Україні провели трансплантацію печінки маленькій дитині від несумісного донора

Як передає RegioNews, про це повідомляє у Фейсбуці Охматдит.

"Маленький Максим з Чорнобаївки потрапив до Охматдиту в січні цього року з жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком, знебарвленим калом та темною сечею. Після здачі низки аналізів та медичного огляду стало зрозуміло – чотиримісячна дитина потребує трансплантації печінки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація ускладнювалася тим, що не знайшлося жодного сумісного донора – в малюка та батьків були різні групи крові. Іншого шансу на життя, окрім пересадки, не було.

"АВ0-несумісна трансплантація – це вихід із ситуацій, коли ми не маємо можливості виконати трансплантацію за стандартними умовами сумісності пари донор-реципієнт", – пояснює лікар-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Як розповідає лікарка-гепатолог Анастасія Морозова, вони знали: або чекають і втрачають дитину, або наважуються на новий для України крок.

Операція тривала понад 20 годин. Команда спеціалістів Охматдиту успішно провела трансплантацію печінки.

Нагадаємо, в Києві біля острова Ольжин виявили тіло жінки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Охматдит Операція дитина трансплантація здоров`я Київ
У центрі Києва авто перекинулось на дах: ускладнено рух
08 травня 2025, 13:25
Покинули немовля на вулиці в сумці: батькам із Київщини загрожує до 3 років ув'язнення
08 травня 2025, 05:05
У Києві жінка впала з Пішохідного мосту та потонула в Дніпрі
07 травня 2025, 07:10
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Харківщині 11-річна дитина підірвалася на вибухівці
08 травня 2025, 18:25
У Сумах жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч
08 травня 2025, 17:56
На Полтавщині жінка-водій збила велосипедиста
08 травня 2025, 17:40
На Одещині на дітей обвалилася стіна будівлі: загинув 4-річний хлопчик
08 травня 2025, 17:00
На Київщині чоловік розстріляв людей
08 травня 2025, 16:35
Вибухи на Кіровоградщині: в ОВА попередили цивільних про тактичні навчання ЗСУ
08 травня 2025, 16:30
Всю країну накриють дощі: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на п'ятницю, 9 травня
08 травня 2025, 16:20
Удар по автобусу в Марганці: у лікарні померла 10 жертва
08 травня 2025, 16:05
На Буковині прикордонники затримали "екстремальних туристів" з Харківщини
08 травня 2025, 15:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »