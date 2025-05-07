У Києві жінка впала з Пішохідного мосту та потонула в Дніпрі

фото: ДСНС України у місті Києві

Трагічний випадок стався 6 травня у столиці. Рятувальники дістали тіло потопельниці з річки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у місті Києві.

Місцеві мешканці близько 12:25 поінформували рятувальників про те, що з Пішохідного мосту у Дніпро впала людина. За 50 метрів від берега у воді надзвичайники виявили тіло жінки віком близько 40 років.

"На жаль, потонулу реанімувати не вдалося. Тіло жінки передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 травня біля острова Ольжин у Києві виявили тіло жінки.