В Киеве врачи впервые в Украине пересадили младенцу печень от несовместимого донора

фото: Охматдет

Как передает RegioNews, об этом сообщает в Фейсбуке Охматдет.

"Маленький Максим из Чернобаевки попал в Охматдет в январе этого года с желтухой, вялостью, увеличенным животом, обесцвеченным калом и темной мочой. После сдачи ряда анализов и медицинского осмотра стало ясно – четырехмесячный ребенок нуждается в трансплантации печени", - говорится в сообщении.

Ситуация усугублялась тем, что не нашлось ни одного совместного донора – у малыша и родителей были разные группы крови. Другого шанса на жизнь, кроме пересадки, не было.

"АВ0-несовместимая трансплантация – это выход из ситуаций, когда у нас нет возможности выполнить трансплантацию по стандартным условиям совместимости пары донор-реципиент", – объясняет врач-трансплантолог Охматдета Олег Годик.

Как рассказывает врач-гепатолог Анастасия Морозова, они знали: либо ждут и теряют ребенка, либо решаются на новый шаг для Украины.

Операция длилась более 20 часов. Команда специалистов Охматдет успешно провела трансплантацию печени.

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