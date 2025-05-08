11:18  08 мая
Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем
09:51  08 мая
ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
05:05  08 мая
Оставили младенца на улице в сумке: родителям из Киевщины грозит до 3 лет заключения
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 17:13

В Киеве врачи впервые в Украине пересадили младенцу печень от несовместимого донора

08 мая 2025, 17:13
Читайте також українською мовою
фото: Охматдет
Читайте також
українською мовою

Специалисты Охматдета впервые в Украине провели трансплантацию печени маленькому ребенку от несовместимого донора

Как передает RegioNews, об этом сообщает в Фейсбуке Охматдет.

"Маленький Максим из Чернобаевки попал в Охматдет в январе этого года с желтухой, вялостью, увеличенным животом, обесцвеченным калом и темной мочой. После сдачи ряда анализов и медицинского осмотра стало ясно – четырехмесячный ребенок нуждается в трансплантации печени", - говорится в сообщении.

Ситуация усугублялась тем, что не нашлось ни одного совместного донора – у малыша и родителей были разные группы крови. Другого шанса на жизнь, кроме пересадки, не было.

"АВ0-несовместимая трансплантация – это выход из ситуаций, когда у нас нет возможности выполнить трансплантацию по стандартным условиям совместимости пары донор-реципиент", – объясняет врач-трансплантолог Охматдета Олег Годик.

Как рассказывает врач-гепатолог Анастасия Морозова, они знали: либо ждут и теряют ребенка, либо решаются на новый шаг для Украины.

Операция длилась более 20 часов. Команда специалистов Охматдет успешно провела трансплантацию печени.

Напомним, в Киеве у острова Ольжин обнаружили тело женщины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Охматдет Операция ребенок трансплантация здоровье Киев
В центре Киева авто перевернулось на крышу: затруднено движение
08 мая 2025, 13:25
Оставили младенца на улице в сумке: родителям из Киевщины грозит до 3 лет заключения
08 мая 2025, 05:05
В Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре
07 мая 2025, 07:10
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Одесской области на детей обрушилась стена здания: погиб 4-летний мальчик
08 мая 2025, 17:00
В Киевской области мужчина расстрелял людей
08 мая 2025, 16:35
Взрывы на Кировоградщине: в ОВА предупредили гражданских о тактических учениях ВСУ
08 мая 2025, 16:30
Всю страну накроют дожди: в Укргидрометцентре предупредили о погоде на пятницу, 9 мая
08 мая 2025, 16:20
Удар по автобусу в Марганце: в больнице скончалась 10 жертва
08 мая 2025, 16:05
На Буковине пограничники задержали экстремальных туристов с Харьковщины
08 мая 2025, 15:59
Вынудил полицию проверять все мосты в Харькове: суд вынес приговор псевдоминеру
08 мая 2025, 15:55
В Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора
08 мая 2025, 15:50
В Черкассах мужчину приговорили к заключению за уклонение от мобилизации
08 мая 2025, 15:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »