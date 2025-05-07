На Київщині внаслідок атаки дрона загорівся недобудований будинок

фото: Київська ОВА

У Бучанському районі на Київщині ворожий дрон влучив у нежитловий будинок, пошкоджено понад 10 автівок

Про це повідомив очільник Київської ОДА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію.

Пошкоджено понад 10 автомобілів.

Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події.

Нагадаємо, уночі 7 травня росіяни атакували столицю ракетами та ударними БПЛА. Виникли пожежі, загинули 2 людини, ще 7 поранені, серед них – 4 дітей.