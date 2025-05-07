На Київщині внаслідок атаки дрона загорівся недобудований будинок
У Бучанському районі на Київщині ворожий дрон влучив у нежитловий будинок, пошкоджено понад 10 автівок
Про це повідомив очільник Київської ОДА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію.
Пошкоджено понад 10 автомобілів.
Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події.
Нагадаємо, уночі 7 травня росіяни атакували столицю ракетами та ударними БПЛА. Виникли пожежі, загинули 2 людини, ще 7 поранені, серед них – 4 дітей.
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зрослаВсі новини »
07 травня 2025, 01:25Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": зруйнований будинок, є поранені
07 травня 2025, 00:05Росіяни атакували балістикою передмістя Сум: є пошкодження інфраструктури
06 травня 2025, 18:10
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Закликали військових скласти зброю: на Прикарпатті викрили ворожих агентів
07 травня 2025, 08:39Війська РФ вбили 2 жителів Херсонщини, постраждали 6 цивільних
07 травня 2025, 08:30У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр"
07 травня 2025, 08:20Просування ворога на Харківщині: хто понесе відповідальність
07 травня 2025, 08:14Трагедія в Чернівцях: 19-річний хлопець упав із 8 поверху недобудови
07 травня 2025, 08:09Росіяни атакували Дніпропетровщину КАБами: поранені 8 цивільних
07 травня 2025, 08:00У Херсоні російський БпЛА поранив чоловіка: його госпіталізували
07 травня 2025, 07:52Окупанти понад 600 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
07 травня 2025, 07:44Удар по Києву: кількість поранених зросла до 8
07 травня 2025, 07:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »