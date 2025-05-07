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07 мая 2025, 07:25

Удар по Киеву: количество раненых выросло до 8

07 мая 2025, 07:25
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фото: ГСЧС Украины в Киеве
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Число пострадавших в результате атаки РФ на Киев возросло до восьми. Двое жителей столицы погибли

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализировали четырех пострадавших. Четырем медики оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 мая Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны российских войск, погибли двое горожан.

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