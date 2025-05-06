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06 травня 2025, 20:34

Продавав кокаїн кілограмами: у столиці засудили наркоторговця

06 травня 2025, 20:34
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Фото: Нацполіція
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У Києві отримав вирок наркоторговець. Він продавав кокаїн різними дозами

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Києві засудили торгівця кокаїном, який пропонував покупцям свій "товар" кілограмами. 41-річного чоловіка засудили до 9 років та 6 місяців позбавлення волі.

Зловмисник шукав клієнтів, які зацікавлені у придбанні кокаїну пакунками вагою від 100 грамів. Зустрічі відбувались у кав'ярнях та столицях. Тоді він пропонував покупцям партії більше. Зокрема, до 5 кілограмів на тиждень.

Чоловік домовився про збут кокаїну вагою 1,8 кілограма. Товар він планував розфасувати та передавати по 200 грамів на кожній зустрічі. Покупець платив по 14 тисяч доларів щоразу. Під час однієї з таких зустрічей торгівця було затримано.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили групу наркоторгівців, які продавали по всій Україні наркотики та психотропи. Заборонені речовини вони надсилали поштою в посилках із шоколадним печивом.

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