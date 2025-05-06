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06 мая 2025, 20:34

Продавал кокаин килограммами: в столице осудили наркоторговца

06 мая 2025, 20:34
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Фото: Нацполиция
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В Киеве получил приговор наркоторговец. Он продавал кокаин разными дозами

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве осудили торговца кокаином, предлагавшим покупателям свой "товар" килограммами. 41-летний мужчина приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Злоумышленник искал клиентов, которые заинтересованы в приобретении кокаина свертками весом от 100 граммов. Встречи проходили в кафе и столицах. Тогда он предлагал покупателям больше. В частности, до 5 кг в неделю.

Мужчина договорился о сбыте кокаина весом 1,8 килограмма. Он планировал расфасовать и передавать по 200 граммов на каждой встрече. Покупатель платил по 14 тысяч долларов каждый раз. Во время одной из таких встреч торговец был задержан.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили группу наркоторговцев, которые продавали по всей Украине наркотики и психотропы. Запрещенные вещества они посылали по почте в посылках с шоколадным печеньем.

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