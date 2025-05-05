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05 травня 2025, 18:13

Продавали наркотики з шоколадним печивом: в Києві викрили наркоділків

05 травня 2025, 18:13
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Фото: прокуратура
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У столиці викрили злочинців, які торгували наркотиками. У них знайшли заборонених речовин на близько мільйон гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці викрили групу наркоторгівців, які продавали по всій Україні наркотики та психотропи. Свій "товар" вони надсилали поштою в посилках із шоколадним печивом. Правоохоронці повідомили про підозру шести фігурантам.

За даними прокуратури, організатор та співорганізатор незаконного бізнесу купували психотропні речовини та наркотики та розподіляли їх між іншими членами групи. Згодом вони залучили до "роботи" ще чотирьох киян. Вони також орендували кілька квартир, в яких облаштували офіси. Поширювались заборонені речовини як поштою в посилках із шоколадним печивом, так і з рук в руки.

Правоохоронці вилучили у зловмисників наркотиків та психотропних речовин на близько мільйон гривень. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили підлітка, який продавав канабіс. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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