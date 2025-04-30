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В столице разоблачили чиновников, организовавших схему по хищению бюджета. Эти деньги должны были пойти на ремонт авто для медиков

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Злоумышленники присвоили более 6 миллионов гривен из государственного бюджета. Эти деньги должны были потратить на ремонт автомобилей скорой помощи.

Чиновник КО "Киевмедспецтранс" КГГА, бухгалтер и три частных фирмы в течение 2023 года заключили ряд договоров более чем на 17 миллионов гривен. По данным правоохранителей, почти треть суммы они присвоили себе.

Как выяснили правоохранители, поставщики одержали искусственную победу в тендерной процедуре. Затем они поставили запчасти по завышенной стоимости. Разницу (6 миллионов гривен) участники схемы присвоили себе. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Волыни объявили о подозрении городскому голове. Чиновник сговорился с предпринимателем и закупил автомобили для ВСУ по завышенной цене. Это обошлось бюджету в 6 миллионов гривен.