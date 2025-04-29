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29 квітня 2025, 21:14

У Києві шахрай "торгував" посвідченнями ГУР для ухилянтів

29 квітня 2025, 21:14
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Фото: прокуратура
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У Києві викрили чоловіка, який продавав ухилянтам нібито посвідчення української розвідки. За його словами, це могло б "врятувати від мобілізації"

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 38-річного киянина, який обіцяв військовозобов'язаному отримати посвідчення працівника ГУР МО України, щоб уникнути мобілізації. Для того, щоб переконати "клієнта" він показував йому "зразок", який має сам.

За цю послугу зловмисник попросив 5 тисяч доларів США. Він також обіцяв організувати дистанційну співбесіду у військовій частині. При цьому "військовий з посвідченням" насправді ніде не служить.

Зловмисника затримали. У нього вилучили посвідчення з печаткою громадської організації, яка створює враження приналежності її власника до військової частини ГУР, саму печатку, а також чисті бланки посвідчень, походження та справжність яких буде встановлено під час експертизи.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили шахрая, який торгував посадами в поліції для бронювання. За 170 тисяч гривень він обіцяв допомогти "відмазуватися" від служби в армії.

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