Фото: прокуратура

В Киеве разоблачили мужчину, который продавал ухилянтам якобы удостоверение украинской разведки. По его словам, это могло бы "спасти от мобилизации"

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 38-летнего киевлянина, который обещал военнообязанному получить удостоверение работника ГУР МО Украины во избежание мобилизации. Для того, чтобы убедить "клиента" он показывал ему "образец", который имеет сам.

За эту услугу злоумышленник попросил 5 тысяч долларов. Он также обещал организовать дистанционное собеседование в военной части. При этом "военный с удостоверением" на самом деле нигде не служит.

Злоумышленник был задержан. У него изъяли удостоверение с печатью общественной организации, которая создает впечатление принадлежности ее владельца к воинской части ГУР, саму печать, а также чистые бланки удостоверений, происхождение и подлинность которых будут установлены в ходе экспертизы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили мошенника, торговавшего должностями в полиции для бронирования. За 170 тысяч гривен он обещал помочь "отмазываться" от службы в армии.