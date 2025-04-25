У Києві затримали шахрая, який "торгував" посадами в поліції для бронювання
У столиці аферист продавав військовозобов'язаним посади в правоохоронних органах. Проте його затримали "на гарячому"
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили шахрая в столиці, який "продавав" посади в поліції. Він прикривався знайомствами з людьми, які обіймають високі посади. За гроші він нібито "відмазував" від служби в армії.
Свої послуги він оцінив у 170 тисяч гривень. Проте йому не вдалось влаштувати "бізнес", бо він був затриманий правоохоронцями.
"В ході проведення ряду обшуків поліцейські вилучили у нього речові докази, зокрема печатки та штампи, документи, гроші, транспортні засоби", - розповіли в поліції.
Шахраю загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Черкасах оголосили про підозру чоловіку, який продавав військовозобов'язаному можливість отримати бронювання від мобілізації. З кожного клієнта він просив 10 тисяч доларів США.