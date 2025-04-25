Фото: Нацполіція

У столиці аферист продавав військовозобов'язаним посади в правоохоронних органах. Проте його затримали "на гарячому"

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили шахрая в столиці, який "продавав" посади в поліції. Він прикривався знайомствами з людьми, які обіймають високі посади. За гроші він нібито "відмазував" від служби в армії.

Свої послуги він оцінив у 170 тисяч гривень. Проте йому не вдалось влаштувати "бізнес", бо він був затриманий правоохоронцями.

"В ході проведення ряду обшуків поліцейські вилучили у нього речові докази, зокрема печатки та штампи, документи, гроші, транспортні засоби", - розповіли в поліції.

Шахраю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Черкасах оголосили про підозру чоловіку, який продавав військовозобов'язаному можливість отримати бронювання від мобілізації. З кожного клієнта він просив 10 тисяч доларів США.