На кордоні зі Словаччиною переправник із "клієнтом" намагалися втекти від правоохоронців

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За наявними даними, 33-річний організатор зустрів 23-річного "клієнта" в Ужгороді та за грошову винагороду в розмірі $12 тисяч США пообіцяв доставити його до Словаччини. Під час поїздки чоловік наказав пасажиру сховатися на задньому сидінні, щоб уникнути виявлення на контрольно-пропускних пунктах.​

Поблизу села Дубриничі Ужгородського району прикордонники спробували зупинити автомобіль для перевірки. Водій проігнорував вимогу та на великій швидкості намагався втекти. Спільними зусиллями прикордонників та Нацполіції зупинили автівку та затримали обох чоловіків.​

Тепер організатору незаконного переправлення загрожує кримінальна відповідальність. Водночас його "клієнта" притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.​

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів переправляли чоловіків через кордон.