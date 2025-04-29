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29 квітня 2025, 18:35

Переправляли ухилянтів до Румунії: на Буковині викрили правоохоронця зі спільником

29 квітня 2025, 18:35
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ та Нацполіцією затримали правоохоронця з Чернівецької області та його спільника. Зловмисники намагалися переправити військовозобов’язаних чоловіків до Румунії

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти розробили протиправну схему із заробітку на ухилянтах на початку березня 2025 року.

Так, правоохоронець надавав знайомим консультації щодо права виїзду за кордон на період дії воєнного стану. Коли ж законних підстав не знаходилося — пропонував незаконну "допомогу". Зловмисники за 5,5 тисяч доларів із "клієнта" довозили військовозобов'язаних чоловіків до ділянки кордону, де пояснювали, якими стежками можна пішки перейти за кордон.

За даними ДБР, ввечері 25 квітня обох фігурантів затримали при спробі переправити за кордон кількох військовозобов’язаних. Правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Буковині голову ВЛК викрили на бізнесі "на ухилянтах".

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