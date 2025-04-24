Фото: Нацполиция

В полиции выясняют детали стрельбы в Киеве. Выяснилось, что это произошло на фоне конфликта между двумя мужчинами на парковке

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

24 апреля около 10 часов произошла стрельба в Подольском районе Киева. По предварительным данным, на парковке поссорились двое мужчин. В ходе ссоры один из них произвел выстрел.

На место инцидента выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

"Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, решается вопрос правовой квалификации", – говорят правоохранители.

Напомним, ранее произошла стрельба во львовском торговом центре. Мужчине сделали замечания охранники через электроскутер внутри здания. Однако в ответ посетитель стал угрожать оружием, а также произвел несколько выстрелов.