Ілюстративне фото

У столиці винесли вирок військовому, який побив чоловіка. Це сталось біля ТРЦ Гулівер

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

У Києві військовий побив чоловіка біля ТРЦ. Це сталось в березні біля торгівельного центру "Гулівер". Там двоє чоловіків посварились. Тоді військовий схопив потерпілого за плече, а потім з силою вдарив передпліччям по обличчю. Удар виявився настільки сильним, що чоловік втратив свідомість і впав на бетон.

Медики діагностували в постраждалого закриту черепно-мозкову травму, тяжкий забій головного мозку, а також субдуральну та епідуральну гематоми. Це тяжкі ушкодження.

Суд визнав військового винним. Йому призначили п'ять років позбавлення волі. Проте його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили військового, який пішов у СЗЧ та вбив матір. Це сталось, коли вони посварились. Тоді він побив кулаком та дерев’яним руків’ям молотка жінку, після чого топтався ногами по її тулубу. Від отриманих травм жінка померла.