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18 квітня 2025, 18:05

Не хотів платити за пиво: на Житомирщині 19-річний хлопець побив літнього охоронця в супермаркеті

18 квітня 2025, 18:05
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На Житомирщині судили хлопця, який побив охрронця в магазині. Під час інциденту нападник був у стані наркотичного сп'яніння

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок 19-річному хлопцю, який побив охоронця супермаркету. Він у стані наркотичного сп'яніння в одному з супермаркетів побив літнього охоронця. Хлопець завдав чоловіку кілька ударів рукою та ногою у голову та по тулубу, збивши з ніг.

Так агресивно зловмисник відреагував на вимогу охоронця розрахуватися за пляшку пива, яку хлопець вкрав з магазину за 15 хвилин до інциденту. На суді 19-річний обвинувачений повністю визнав свою вину.

Суд врахував, що розгляді щодо нього у суді перебуває кримінальне провадження за такою ж статтею. Також є негативна характеристика за місцем проживання. До того ж, хлопець зловживає спиртними напоями. Потерпілий попросив ізолювати нападника від суспільства. У результаті хлопець отримав покарання у вигляді 2 роки обмеження волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка за побиття батька військового. Інцидент стався через те, що чоловік зробив зауваження щодо російської музики. На це нетверезий 26-річний чоловік накинувся на потерпілого з кулаками.

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